الأزهر يُدين تفجيرى “كرمان” ويؤكِّد رفضه لأشكال العنف ضد المدنيين

أدان الأزهر الشريف، بشدة، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الأربعاء بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهوريَّة الإيرانيَّة، اللذين أسفرا عن سقوط ما يزيد عن المائة قتيل، وإصابة ما يقرب من المائتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسميَّة إيرانيَّة.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين، مجدِّدًا مطالبته بضرورة العمل على إيجاد استراتيجية عالمية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وتحقيق الأمن والسَّلام للأفراد والمجتمعات.

والأزهر إذ يُدينُ هذا الحادث الإرهابي الجبان، فإنه يُعرِب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا، وللشعب الإيراني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".