حصاد إنجازات جامعة أسيوط على المستويات كافة خلال 2023

أعلنت جامعة أسيوط، حصاد إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة التعليمية والبحثية التي تسعى الجامعة إلى تقديمها للمجتمع، خاصة وأن عام 2023 كان حافلًا بالأنشطة والفعاليات، والتي حرصت من خلالها الجامعة، بقطاعاتها المختلفة، ومواصلة جهودها وتفعيل دورها التعليمي والبحثي لأبعد مدى، وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030م.

تطوير واستحداث برامجها التعليمية



تميزت جامعة أسيوط، خلال عام ٢٠٢٣، بتطوير واستحداث برامجها الدراسية الخاصة، بمختلف الكليات، لتصل إلي (27) برنامجاً دراسياً في مختلف المجالات، والتخصصات العلمية، ومنها: (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية)، بنظام الساعات المعتمدة، والتي تواكب أعلى المعايير الدولية، والثورة الصناعية، ومتطلبات سوق العمل؛ محلياً، ودولياً.



كما وقعت جامعة أسيوط، خلال عام ٢٠٢٣، عدة اتفاقيات؛ للتعاون مع عدد من الجهات العلمية؛ المحلية، والدولية المختلفة، كان من أهمها: توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سان سباستيان بدولة تشيلى، وبرتوكول تعاون مع اثنين من الجامعات الصينية؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية، إلي جانب اتفاقية تعاون مع جامعة "مندليف" ومؤسسة "PhosAgro" الروسيتين؛ فى مجالات الزراعة الحديثة، وبروتوكولاً للتعاون في مجال الدراسات العليا والبحوث مع جامعة أسوان.



وفيما يخص التصنيف الدولي للجامعة، فقد حظى عام ٢٠٢٣؛ بتواجد قوي ومؤثر في الأوساط العلمية العالمية، وأحرزت الجامعة عدداً من المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، من بينها: حصول الجامعة علي المركز الأول مصرياً في"علوم الهندسة الكيميائية" و"هندسة الإلكترونيات"، والثاني في"الهندسة" بتصنيف شنغهاي الصيني.

كما تم إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلي جانب إدراجها ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف QS للاستدامة، بالإضافة إلي تقدم الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها: ( تصنيف QS البريطاني، التصنيف العالمي للأداء الأكاديمي «URAP 2024»، المركز الدولي للتصنيف الأكاديمي للجامعات «CWUR»).



وتكليلاً لهذا التميز الأكاديمي؛ فقد تم إدراج عددا من علماء الجامعة، ضمن أفضل ٢% من العلماء الأكثر تميزاً في قائمة ستانفورد الأمريكية، كما حصلت المجلات العلمية لكليات ( التربية، التربية الرياضية، الزراعة) على تصنيف Q1 في مُعامل التأثير، والاستشهادات المرجعية، للمجلات العلمية العربية (أرسيف – ARCIF) لعام ٢٠٢٣، إلي جانب حصول مجلة كلية التربية للطفولة المبكرة؛ على المرتبة (33) عربياً؛ في التصنيف ذاته.



وحرصت جامعة أسيوط، خلال عام ٢٠٢٣، علي إضافة العديد من الافتتاحات، والنقاط المضئية لسجل إنجازاتها، والتي تضمنت؛ ‏‏افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، وافتتاح فرع هيئة التمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة أسيوط، وافتتاح المحلب الآلي، بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، بعد تطويره، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وافتتاح ملعب النجيل الصناعي لكلية التربية الرياضية، إلي جانب افتتاح مبنى سكن الطلاب (ب) بقطاع المدن الجامعية؛ بعد استكماله بالتجهيزات اللازمة للطلاب المغتربين، وصوبة نباتات الزينة المكيفة" ال multi span (متعددة القباب)؛ بمزرعة الجامعة، وهي الأولى من نوعها، على مستوى كليات الزراعة، بصعيد مصر.



وواصلت جامعة أسيوط؛ جهودها في تطوير القطاع الطبي، والنهوض بالمنظومة الصحية للمستشفيات الجامعية، وحققت في سبيل ذلك طفرة طبية في مستوي الخدمات المقدمة للمرضي، حيث شهد عام ٢٠٢٣؛ افتتاح عددٍ من القطاعات، والوحدات، افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط، وافتتاح وحدات بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي؛ من بينها: العيادة التخصصية لجراحات ومناظير العمود الفقري، والحبل الشوكي، قسم الأمراض العصبية (سيدات)، وحدة العناية المتوسطة للأمراض العصبية (سيدات)، وإدارة الشئون القانونية بالمستشفى، وكذلك وحدة التدريب والتعليم للتمريض، إلي جانب افتتاح المقر الجديد لمبنى العيادات الخارجية، التابع للإدارة العامة للشئون الطبية، بعد الانتهاء من إجراء عمليات الإحلال والتجديد الكاملة للمبني، وكذلك افتتاح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم على مستوى الصعيد؛ والمقدمة تبرعاً من مؤسسة " وفاءً لمصر"، إضافةً إلي افتتاح وحدة العناية المركزة، بقسم أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام؛ بعد الانتهاء من تطوير بنيتها التحتية، وتزويد وحدة علاج الآلام المزمنة؛ بأحدث جهاز تردد حراري بخاصية التبريد؛ لعلاج الآلام المزمنة لمرضى الأورام.



وحصلت المستشفيات الجامعية خلال عام ٢٠٢٣، على النجمة الذهبية؛ كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة؛ لأول مرة على مستوى مصر، ودول الشرق الأوسط، كما نجحت معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بمستشفيات جامعة أسيوط؛ في الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وهو ما يعد دليلاً دامغاً؛ علي تكامل دور الجامعة الخدمي، والتعليمي، والطبي، خاصةً في ظل ما توليه الدولة المصرية، من أهمية قصوي، بكافة القضايا والملفات التي تمس حياة وصحة المواطن.



ونظمت جامعة أسيوط خلال عام ٢٠٢٣، عدداً من الفعاليات والأنشطة البيئية المهمة، التي استهدفت دعم مساعي الدولة المصرية في التصدى لمشاكل البيئة، وتغير المناخ، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة، وفي مقدمتها؛ المنتدى البيئي الثاني "Cop28-Assiut"، الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، تحت شعار: "الحلم الأخضر"، وامتدت فعالياته علي مدار شهر نوفمبر؛ بمشاركة (١١) جامعة حكومية، وخاصة من جامعات الإقليم، كما فازت الجامعة بالمركز الثالث؛ كأفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تقوم بتطبيق معايير الحفاظ على البيئة والاستدامة.



ونظمت الجامعة خلال عام ٢٠٢٣، عدة قوافل متنوعة، من بينها: قافلة بيطرية لقرية بني عديات، بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وقافلة تنموية وتوعوية شاملة؛ لقرية شطب بأسيوط تحت عنوان "وصال الخير"، كما استضافت الجامعة؛ مبادرة "١٠٠ يوم صحة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة؛ للمناطق الأكثر احتياجاً في مصر، وتطوير القرى المصرية.



وعلي الصعيد الوطني، كان لجامعة أسيوط؛ حظاً وافراً في المشاركة في مختلف المحافل القومية والوطنية، وتنظيم عدد من المبادرات، والحملات، والمسيرات الطلابية؛ الداعمة للقضايا الإنسانية المُثارة علي الساحة المحلية والإقليمية، وانعكس هذا التفاعل الإيجابي؛ في إصدار كتاب بعنوان؛ "30 يونيو .. ثورة شعب، ومستقبل مصر الحديثة"، أعده مركز دراسات المستقبل الجامعي، في إطار احتفالات الجامعة؛ بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، ويتناول إنجازات مصر في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، والعمرانية، والصحية، وقطاعات البنية الأساسية المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة.



وشهدت الأنشطة الطلابية، خلال عام ٢٠٢٣، تطوراً غير مسبوقاً، انعكس أثره في تنوعها، واختلاف اتجاهاتها، وعلى رأسها تفوق طلاب الجامعة، وتميزهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، ومشاركتهم في العديد من المحافل العلمية، والمسابقات المحلية، والعالمية، ونجاحهم في تحقيق مراكز متقدمة، خاصةً في مجالات: الإبداع والابتكار، التنمية المستدامة، مكافحة الفساد، ولعل أبرزها: فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل ورقة سياسات؛ لمكافحة الفساد والجريمة التي نظمتها وزارة التعليم العالي، وحصول الجامعة علي جائزة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم وسط الصعيد، في مسابقة MOSAIC التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، إلي جانب فوز طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) بكلية التجارة، بالمركزين؛ الأول، والثالث، على مستوى الجمهورية، خلال مشاركتهم في فعاليات: "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، الذي نظمته وزارة الموارد المائية، وكذلك حصول فريق طلاب (ASME assuit)؛ علي اثنين من المراكز المتقدمة؛ في ختام مسابقة تحدي الروبوتات مصر 2023.