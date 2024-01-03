محافظ أسيوط يزور إيبارشية "قسقام" القوصية للأقباط الكاثوليك

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولاته على كنائس المحافظة، زيارة إلى إيبارشية القوصية للاقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا "مرقس وليم" مطران ايبارشية قسقام "القوصية" للأقباط الكاثوليك ولشعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافقه خلال الزيارة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمرانى بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وممدوح حماد وكيل وزارة التموين وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف ومجدى عزيز مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



حث حرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية قسقام "القوصية" للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله نيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك، وعدد من رجال الدين والقساوسة وآباء ورهبان الكنيسة.

مصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا

وخلال الزيارة، أكد المحافظ، روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، مشيرًا إلى ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للافضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن قرى مركز القوصية ستدخل ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

حيث قدم اللواء عصام سعد، التهنئته بمناسبة عيدالميلاد المجيد لشعب الكنيسة، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

ومن جانبه، عبر الأنبا مرقس وليم، عن امتنانه لزيارة محافظ أسيوط والوفد المرافق له من القيادات الدينية والتنفيذية للمطرانية اليوم فى جو من المحبة والتألف،مشيدا بالانجازات التى تحققت على أرض المحافظة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى حقق فوزا ونصرًا كاسحًا فى انتخابات الرئاسة والتى دلت على حب الشعب المصرى لقائده، وتمسكه به لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية فى البلاد لتظل مصر قوية وشامخة بين الأمم.

كان محافظ أسيوط، قد بدا زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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