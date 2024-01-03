الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يزور إيبارشية الدير المحرق بالقوصية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الاربعاء،ايبارشية الدير المحرق بالقوصية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق ومجمع رهبان الدير وشعب الايبارشية بمناسبة عيد الميلاد المجيد،ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بالعيد في جو يسوده المحبة.

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رافقه خلال الزيارة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وممدوح حماد وكيل وزارة التموين واحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ويسرى سند مدير ادارة المواقف ومجدى عزيز مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومعتصم احمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع

حيث كان في استقبال المحافظ بالدير، الانبا بيجول أسقف الدير المحرق والأب أولوجيوس والأب عمانويل والأب ماكسيموس المحرقي والأب يسطس والأب أنانسيوس وعدد من قساوسة وآباء الكنيسة، وذلك بمطرانية الدير المحرق الذي يعد إحدى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط،مقدما التهنئة للانبا بيجول أسقف الدير المحرق وشعب الايبارشية، معربًا عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، مؤكدًا أن عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

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وقال اللواء عصام سعد، أن مصر تشهد ازهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،مشيدًا بحجم الانجازات التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.
ومن جانبه، رحب نيافة الأنبا بيجول،  بمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ايبارشية الدير المحرق بالقوصية لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق عيد الميلاد المجيد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية

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