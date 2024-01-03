الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين وآخر المستجدات ومعدلات الإنجاز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمنظومة التقنين الإلكترونية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وأخر المستجدات في هذا الملف وما تم إنجازه من الأعمال، حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين في ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي ودفع العمل به لاسترداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال لقاءه مع شريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين

ووجه المحافظ بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية بين مسئولي المنظومة الالكترونية ورؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى حرص جميع الأجهزة التنفيذية على إنهاء إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي خلال أعمال لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدًا للبدء في إصدار عقود التقنين تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والتصدي بكل حسم لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وعدم السماح بأي بناء مخالف وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين طبقًا لجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية لافتا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منظومة التقنين الالكترونية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة عدد طلبات التقنين المقدمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين لاسترداد حق الشعب

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