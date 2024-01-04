محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق لضبط الأسعار

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف انواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار.

تنفيذ مبادرات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين

وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال تنفيذاً لتكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك لقاءه مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من حملات ومتابعات للأسواق والمخابز والمستودعات ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن توافر السلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة للسيطرة على الأسواق والأسعار.

وأشار المحافظ إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن خاصة مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن أرقام الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) التي تعمل على مدار 24 ساعة ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg".