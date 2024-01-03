متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سبب ارتفاع الأسعار في بداية عام 2024، مؤكدًا أن الدولة منذ بداية الأزمة الاقتصادية في 2021، سعت أكثر من 3 مرات لتأجيل الزيادة في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأزمة العالمية حملت الدولة الكثير من الأعباء.. وارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لارتفاع سعر الدولار".

دعم الكهرباء

وأكد أن الدعم الحكومي للكهرباء ارتفع إلى 90 مليار جنيه في عام 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن السولار المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء مستورد.

وأشار إلى ارتفاع دعم رغيف الخبز، والذي وصل إلى 50 مليار جنيه عام 2021، واليوم نتحدث عن 91 مليار جنيه دعم من الدولة، مؤكدًا أن الدولة حرصت على تحمل العبء بدلًا من المواطنين إلا أن ترك الأمور والأخذ في الاعتبار الأعباء الملقاة على عاتق الدولة ممكن أن تؤثر على كفاءة المرافق العامة للدولة.

وتابع أن الحكومة كانت على مدار 3 سنوات، حريصة على تثبيت أسعار النقل، وهو ما زاد من الأعباء على قدرتها التشغيلية والصيانة وكان لابد من تغطية التكليف والصيانة، موضحًا أن الخط الأول للمترو تذكرته لم تغط تكلفة الصيانة والتشغيل ودفعت الدولة 30 مليار جنيه.