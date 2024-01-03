الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: تغيير الحكومة ضرورة لهذه الأسباب

محمود مسلم
محمود مسلم

قال محمود مسلم، رئيس مجلس الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إنه من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، تغيير الحكومة في أي وقت، مشيرًا إلى أنه عندما يتم إعادة تنصيب الرئيس لابد أن يعيد التشكيل الحكومي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا نحتاج لتغيير الحكومة لأن لدينا أزمة اقتصادية ونحتاج مجموعة اقتصادية كبيرة تدير هذه المشكلة.

يجب العمل على التصدير والاستثمار

وتابع، أنه يجب العمل على التصدير والاستثمار لأن كل الأزمات التي نعيشها لن تحل إلا بهما متمنيًا أن يتم مراجعهتهما شهريًا.

واختتم: “التضخم يزيد والأسعار كذلك والدولار يباع بسعرين ولابد أن يشعر المواطن بالثقة”.

محمود مسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي تغيير الحكومة أزمة اقتصادية التصدير والاستثمار التضخم

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