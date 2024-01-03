الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في اليوم العالمي لـ «برايل».. معرض وحفل النور والأمل بقصر الأمير طاز.. غدا

لغة برايل
لغة برايل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالا باليوم العالمى للغة برايل، بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز- خلف قسم الخليفة - فى الخامسة مساء غدا (الخميس 4 يناير).

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تقام ندوة ذات خمسة محاور وهي: "برايل من العجز إلى الإعجاز.. كيف تتحول المحنة إلى منحة" ‏يقدمها علاء عبد ‏الحليم عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين ‏و خبير التنمية البشرية ‏مدير عام قطاع الخدمات الاجتماعية بجامعة القاهرة.
"استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الاعاقة البصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة" ا.د. محمد صالح الإمام  أستاذ التربية الخاصة جامعة عمان العربية، مستشار وزارة التعليم السابق، مستشار الجامعة الافروآسيوية، و" دور الوسائل المساعدة في توفير الاتاحة لذوي الإعاقة البصرية "تقدمها الاستاذة هدي علي الانشاصي خبير الاعاقة بوزارة التربية والتعليم، أمين عام الاتحاد العام لذوي الاعاقة، مدرب باكاديمية المعلم ومراجع خارجي بالهيئة القومية للجودة،
كما تقدم د. هادية صابر رئيس جمعية (البلد اليوم) للتنمية ورقة عمل بعنوان: نحو محو أمية برايل..

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ويقدم المهندس عادل فؤاد جندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار ورقة بحثية بعنوان:"برايل وآليات السياحة الميسرة".
يتضمن برنامج الامسية افتتاح  معرض للمطبوعات والمستنسخات المنفذة بطريقة بريل، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية،  ومعرض فنى لإنتاج المسنات الكفيفات المقيمات بجمعية المسنات الكفيفات وجمعية النور والامل.
وتختتم الفاعلية بحفل فنى لأوركسترا النور والأمل.

صورة الدعوة

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