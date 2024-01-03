إخلاء سبيل سائق دهس شابا أثناء عبوره الطريق بالتجمع

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل سائق متهم بدهس شخص بسيارته أثناء محاولته عبور الطريق أمام أحد المجمعات التجارية بالقاهرة الجديدة على ذمة القضية.

وتبين أن المتهم دهس المجني عليه خلال قيادته سيارته الملاكي، فأمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور شخص الطريق بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.

وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ اصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.