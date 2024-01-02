الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفعيل خط التجارة العربى مع الأردن والعراق.. كيف استقبل الرئيس السيسى الخبر؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفعيل خط التجارة العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق، وانطلاق أول شاحنة من الأردن في اتجاه الإسكندرية ومن ثم إلى إيطاليا.

وعبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن انبهاره بهذا الحدث، مؤكدًا أننا يجب أن نفخر كمصريين بما حدث.

وأكد أنه تواصل مع الرئيس السيسي أول أمس، ليطلعه على انطلاق أول شاحنة، كاشفًا عن رد فعل الرئيس السيسي والذي جاء كالتالي: مبروك شدوا حيلكم ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشاد بسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه وانطلاقه على أرض الواقع، والرئيس السيسي صدق عليها بعدما تم العرض عليه قبل أيام.

قناة السويس ليس لها منافس

وتابع، أن المسافة من شمال الأردن إلى الإسكندرية تستغرق 48 ساعة، موضحا أن تجارة الأردن تنتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى إيطاليا ويمكن نقل كل تجارة الخليج عبر هذا الخط، مؤكدًا: ننافس أنفسنا ولا ننافس أحدا، ولن نجد منافسا لقناة السويس، وهذا الخط مكمل لقناة السويس.

وزير النقل خط التجارة العربي مصر الأردن العراق انطلاق أول شاحنة الإسكندرية إيطاليا الرئيس السيسي

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