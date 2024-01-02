الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يحذر من اتفاق إثيوبيا والصومال بشأن ميناء بربرة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا وقعت اتفاقًا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميًا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العربي. 

أضاف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية، مبينًا أن بريطانيا تخطط منذ يونيو الماضي للاعتراف بأرض الصومال.

هذا الاتفاق ستكون له تداعيات خطيرة

وأكد موسى أن الاتفاق يمثل خطورة على الأمن العربي تكمن في أن الصومال دولة عربية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بهذا الاتفاق ستكون لها قاعدة عسكرية والحصول على 20 كيلو مترًا مربعًا من ميناء بربرة، موضّحًا أن هذا الاتفاق ستكون له تداعيات خطيرة.

أحمد موسى الصومال إثيوبيا ميناء بربرة خليج عدن الأمن العربي خطر تداعيات خطيرة الجامعة العربية

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