أحمد موسى يكشف مميزات وأهداف انضمام مصر لتجمع البريكس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تجمع البريكس يمثل نحو 42% من إجمالي سكان العالم، وهذا التجمع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، لذا انضمام الدولة المصرية لهذا التجمع هام للغاية ولا يمكن التقليل من هذا الحدث.

انخفاض قيمة الدولار

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تجمع بريكس يضم 10 دول، وسيكون مؤثرًا، سياسيًا وتكنولوجيًا واقتصاديًا، وسيسهم في التخلص من هيمنة الدولار، حيث سيتم التعامل داخل هذا التنظيم من خلال العملات المحلية، وهذا يعني توفير الدولار في الخزانة المصرية الفترة المقبلة.

انضمام مصر للبريكس

وأضاف في حديثه، أن هذا التجمع له مميزات كثيرة جدًا وفوائد عديدة، لأن التعامل في مجموعة بريكس سيكون بالعملة المحلية، لذا انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي سيأتي بالخير القريب.

وتابع: "نتائج انضمام مصر للبريكس لن يكون في يوم وليلة، ولكن انضمام مصر للبريكس سيقلل من هيمنة الدولار".