الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: انخفاض الأسعار أمنية الشعب المصرى مع بداية 2024

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، لقطات مباشرة من مناطق مختلفة من مصر لاحتفالات المصريين بالعام الجديد 2024.

الصعوبات المصرية

وأكد موسى أنه يعلم جيدًا حجم الصعوبات والتحديات التي شهدها العام الماضي، معبرًا:"مع بداية العام المقبل، هتكون فيه أخبار حلوة، والعام الماضي كان عامًا صعبًا، ومش عايز أتكلم في حاجات سلبية".

وتقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلًا: "كل سنة وكل الشعب المصري بخير، والرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي وكل الوزراء".

انخفاض الأسعار 

وتابع:" أمنية الشعب المصري في عام 2024 هو أن تنخفض الأسعار قدر المستطاع وبالفعل بعض السلع الاستهلاكية المصرية بدأت في الانخفاض بناء على مطالب الجمهور المصري". 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موس صدى البلد على مسئوليتي تهنئة الرئيس

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن

أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة