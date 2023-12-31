أحمد موسى: انخفاض الأسعار أمنية الشعب المصرى مع بداية 2024

عرض برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، لقطات مباشرة من مناطق مختلفة من مصر لاحتفالات المصريين بالعام الجديد 2024.

الصعوبات المصرية

وأكد موسى أنه يعلم جيدًا حجم الصعوبات والتحديات التي شهدها العام الماضي، معبرًا:"مع بداية العام المقبل، هتكون فيه أخبار حلوة، والعام الماضي كان عامًا صعبًا، ومش عايز أتكلم في حاجات سلبية".

وتقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلًا: "كل سنة وكل الشعب المصري بخير، والرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي وكل الوزراء".

انخفاض الأسعار

وتابع:" أمنية الشعب المصري في عام 2024 هو أن تنخفض الأسعار قدر المستطاع وبالفعل بعض السلع الاستهلاكية المصرية بدأت في الانخفاض بناء على مطالب الجمهور المصري".