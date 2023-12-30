الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ملاعب كرة قدم وحفلات موسيقية.. "موسى" يكشف أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل زيارته الأخيرة لـمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وكواليس حديثه مع أحد النزلاء لاستعراض الأوضاع في السجون.

وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان يحتوي على مركز طبي كامل، ويتم إجراء العمليات الجراحية للنزلاء بداخله، وبإمكانه متابعة برنامجه العلاجي أيضًا في حال انتهائه من قضاء مدة عقوبة.

وأكد أنه وفقًا لكلامه مع النزلاء فإنه يتم صرف وجبات سمك ولحم وفراخ بشكل مستمر طوال الأسبوع، وأن المياه بالداخل سخن وبارد، وأنه يوجد هناك وقت فراغ للترفيه أيضًا في جزء من اليوم، قائلًا: "بنلعب كورة ومبسوطين".

إقامة مركز الإصلاح والتأهيل على مساحة 500 فدان 

وأوضح أن مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان يوجد بداخله مسجد وكنيسة ومصانع زيت زيتون، حيث تتم إقامة المركز على مساحة 500 فدان، وأن الدولة تسعى للاكتفاء الذاتي على جميع النزلاء، كما أنه يتم عمل اكتفاء ذاتي من زراعة وتربية دواجن وماشية، كما توجد قاعات للحفلات الفنية وملاعب لكرة القدم ومصانع مختلفة للنزلاء.

أحمد موسى مركز الإصلاح والتأهيل ملاعب لكرة القدم قاعات للحفلات الفنية مركز طبي كامل السجون

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