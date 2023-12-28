الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المنظمة العربية تشارك في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الزيارة التفقدية لمجمع مراكز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تم تفقد المركز الخاص بالنساء ومرافق الخدمات وأنشطة الترفيه الفنية والرياضية وبرنامج التأهيل المهني والإنتاجي.

قاد الجولة التفقدية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية (قطاع السجون سابقا)، بحضور لفيف من الإعلاميين وممثلي منظمات حقوق الإنسان.

وشارك في الزيارة التفقدية علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة العربية ورئيس الفرع المصري للمنظمة بصفته عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وشاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الزيارة ممثلة بمديرها التنفيذي  محمد راضي، وشاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (الفرع المصري للمنظمة العربية) ممثلة بأمين الصندوق أبو القاسم النوبي.

وعبر محمد راضي عن تقديره لنهج الدولة في تحديث وعصرنة مراكز الاحتجاز عبر بناء مجمعات مؤهلة وفقا للمعايير الدولية للاحتجاز في شقيها المادي والموضوعي لتحل محل نحو ٣٢ من السجون القديمة المتهالكة، ويتوفر فيها تبني لأفضل الممارسات في مجالي المعاملة والتأهيل، بالإضافة للادماج اللاحق في الوظائف.

كما أشار علاء شلبي لأهمية تعميم التجربة الجارية في شتى مراكز الاحتجاز في مصر تلبية لمفهوم أن النزلاء محرومون من حريتهم وليس من كرامتهم.

المنظمة العربية الزيارة التفقدية اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللواء طارق مرزوق قطاع السجون الإعلاميين

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