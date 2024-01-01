أحمد موسى: ملايين المصريين احتفلوا ببلدهم فى رأس السنة.. و2024 سنة الفرحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 2024 سيكون عام البهجة والفرحة في مصر، وستتخلص البلاد خلالها من أزماتها 2023.

احتفالات المصريين برأس السنة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن احتفالات المصريين بحلول عام 2024 كانت كبيرة للغاية.

وأضاف أن ممشى أهل مصر أصبح مكانًا للترفيه والتنزه، وليلة رأس السنة من أمتع الليالي برغم التحديات التي تواجه الدولة، وهذه رسالة للجميع بأن عام 2024 سيكون عام البهجة والفرحة.

مظاهر احتفال المصريين

وتابع:"الألعاب النارية كانت تضيء سماء مصر احتفالًا بالعام الجديد، وكل المحافظات شهدت زحامًا خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية، وهذه هي الصورة الحقيقية للدولة، ملايين من المواطنين احتفلوا ببلدهم في رأس السنة".