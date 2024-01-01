الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: عقوبة تجارة العملة بالسوق السوداء تصل لـ10 سنوات سجن

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تسعى على قدم وساق لحل أزمة الدولار سريعًا، معبرًا: "كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل الآن على حل أزمة الدولار، وأن كل الجهات المعنية هدفها في العام الجديد القضاء على السوق السوداء".

القضاء على السوق السوداء 

 وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية عاجلًا أم آجلًا ستقضي على السوق الموازية، حيث تلعب الأسواق السوداء دورا كبيرا في التلاعب بأسعار الدولار.

وأضاف في حديثه، أن الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يقوم بالاتجار بالدولار في السوق السوداء، ويمكن القول إن عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء في القانون تصل إلى 10 سنوات حبس.

الأسواق الموازية

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل على تحرير محاضر على كل من يتاجر بالدولار خارج الجهاز المصرفي، كما أن الأجهزة الأمنية صادرت أموالا كثيرة بالدولار خلال الفترة الماضية، معبرًا: "سبب الأزمة الحالية هي وجود السوق الموازية، مؤكدًا أن الدولة تكشر عن أنيابها في أزمة".

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى السوق السوداء الأسواق الموازية على مسئوليتي صدى البلد

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