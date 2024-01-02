تركيا تعتقل 33 مشتبه بهم ضمن خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 46 مشتبهًا بهم في التحقيق في مؤامرة جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد لاستهداف أجانب في تركيا.

وأعلنت تركيا أنه تم اعتقال 33 مشتبها بهم يوم الثلاثاء وتجري العمليات للقبض على المشتبه بهم الآخرين.

وقالت السلطات إن عمليات نفذت في ثماني محافظات ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة تجسس لصالح إسرائيل، وفقا لصحيفة "صباح" التركية، اليوم الثلاثاء.

وخلص التحقيق إلى أن المخابرات الإسرائيلية كانت وراء الأنشطة التي تستهدف الأجانب المقيمين في تركيا، من الاستطلاع إلى الاعتداءات ومحاولات الاختطاف.

محاولات اختطاف

ولا تتوفر تفاصيل أخرى بشأن التحقيق، لكن الموساد تورط في الماضي في تحقيقات حول محاولات اختطاف فلسطينيين يعيشون في تركيا.

وذكرت صحيفة " ديلي صباح" في 22 نوفمبر الماضي، أن الاستخبارات التركية أحبطت العام الماضي، محاولة "الموساد" اختطاف مهندس فلسطيني في إسطنبول بعدما تمكن من عرقلة عمل بطارية في منظومة "القبة الحديدية".

وأفادت الصحيفة، بأن عطلا حصل في عمل منظومة "القبة الحديدية"، في العامين 2015 – 2016، وأن "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، استغلت الخلل بواسطة المهندس عمر أ، وكان سنه 24 عاما حينها.

بالتزامن، أفادت تقارير أخرى، بأن تكنت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، تمكنت من كشف شبكة جاسوسية إسرائيلية مكونة من 15 شخصا مقسمين عبر خمس خلايا منفصلة، يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وتعقبت الاستخبارات التركية شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع الموساد، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي.

وألقي القبض على جميع العناصر الـ15 التابعين لتلك الشبكة عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وعملت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.