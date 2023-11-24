الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا تعتزم إجلاء بعض الأطفال الجرحى والمرضى من غزة ‎

تركيا تعتزم إجلاء
تركيا تعتزم إجلاء بعض الأطفال الجرحى

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجه، إن أنقرة تعتزم إجلاء بعض الأطفال والشبان المصابين والمرضى من سكان قطاع غزة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من عمليات الإجلاء.

 

ونقلت تركيا حتى الآن 150 شخصا، معظمهم من مرضى السرطان ومرافقيهم، من غزة ليواصلوا علاجهم لديها، كما أجلت أكثر من 100 من الأتراك والقبارصة الأتراك وأقاربهم هذا الأسبوع.

 

وقال قوجه في تصريحات أدلى بها في مطار إيسنبوغا في أنقرة إن ثلاثة أطفال مرضى من غزة نقلوا إلى تركيا.

 

وأضاف أن الأطفال، وهم صبي يبلغ من العمر عامين وفتاتان تبلغان من العمر تسعة وعشرة أعوام، سيتلقون العلاج في بلاده.

 

وذكر الوزير أن الجولة الثالثة من عمليات الإجلاء، والتي تشمل مجموعة تضم 50 شخصا، قد أرجأت بسبب مشكلات تتعلق بالموافقات على خروجهم، لكن هذه المشكلات تم حلها الآن بشكل كبير ويعمل المسؤولين على استكمال التجهيزات.

 

وقال قوجه للصحفيين "نتوقع أن تتم عملية الإجلاء الثالثة الجمعة، وسيكون إجلاء يتألف بشكل كبير من الأطفال والشباب".

 

وتابع "هناك عدد أقل من مرضى السرطان (في المجموعة)، لكنه سيكون إجلاء يتكون في الغالب من الجرحى الأطفال والشباب". وأضاف أنه لا توجد حالات حرجة بين الأشخاص المدرجين في القائمة التي تضم 50 شخصا.

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