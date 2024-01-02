فى اليوم الـ88 للعدوان.. استمرار الغارات والقصف المدفعى على وسط وجنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ88 من العدوان على غزة، جرائم الإبادة الجماعية، حيث شنت عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان من مناطقهم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد نفذ جيش الاحتلال، الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الثلاثاء، سلسة غارات بالطائرات الحربية والمسيرة، وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وتدمر العديد من المنازل والمنشآت.

قصف مدفعي على شمال مخيم المغازي بوسط القطاع

وأوضحت الوكالة أن شمال مخيم المغازي وسط القطاع شهد قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس، بينما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية من المدينة جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، جميعهم من الأطفال والنساء.

اشتباكات قوية بمحاور التوغل

وشهدت محاور التوغل شمالي غزة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مستمر.

وكان قد استشهد 15 مواطنًا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس.

حصيلة ضحايا العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، أدى العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى استشهاد 21.978 مواطن، وإصابة 57.697 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، التي حذرت من تفاقم الوضع الصحي والإنساني؛ نتيجة الحصار ونزوح أغلب السكان في الجنوب وضعف المساعدات.