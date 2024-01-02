"الاقتصاد والدعم الإسرائيلى" الأبرز.. قضايا شائكة لأشرس انتخابات أمريكية 2024

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الإثنين، الضوء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنها تمثل مباراة العودة المتوقعة بين الرئيسين الأمريكيين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، فإن الطرفين على المحك.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، إنه من المرجح أن يشمل السباق الرئاسي بعض القضايا الرئيسية والتي من بينها الاقتصاد وأزمة المناخ والدعم الأمريكي لأوكرانيا وإسرائيل، لافتة إلى أن انتخابات 2022 و2023 عندما يضع الحزب الديمقراطي موارد خلف أجندة الرئيس، كرسالة فائزة".

وحسب ما أوردته، أن هناك قضايا شائكة تحدد الانتخابات، ومنها الحق في الإجهاض، بعدما وضع الرئيس الأمريكى، جو بايدن الحقوق الإنجابية وحق الإجهاض بشكل مباشر أولوية حملته لإعادة انتخابه فى عام 2024، معلناً أمرا تنفيذياً لتعزيز الوصول إلى وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مجدية بشأن تغير المناخ، وقوة الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا إلى مصير الديمقراطية في أمريكا ذاتها، حيث من المنتظر أن تبرز القضايا الوجودية إلى الواجهة.



الاقتصاد الأمريكي

وأوضحت الصحيفة، أنه في عهد جو بايدن، يبدو أن التعافي بعد كوفيد-19 يسير على الطريق الصحيح، كما أن البطالة منخفضة، ومؤشر داو جونز عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وينبغي أن يبشر ذلك بالخير بالنسبة لبايدن، لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد قوي، أو يعتقدون أنه يعمل لصالحهم على وجه الخصوص، ويبدو أن الكثيرين لا يفعلون ذلك.

وتهيمن المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة على استطلاعات الرأي العامة، ولا يزال التضخم مرتفعا، حيث تعوض التهديدات الجمهورية للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية مثل هذه المخاوف، ومن هنا يستغل بايدن وترامب أي تلميح إلى أن المرشح الجمهوري قد يشكل تهديدا لمثل هذه البرامج.

في السياق ذاته، تُظهر الصراعات المستمرة في الكابيتول هيل بشأن الهجرة، وتركيز الجمهوريين المعتاد على الجريمة في المدن الكبرى، حيث إن المعارك التقليدية التي يتأثر بها العرق ستلعب دورها المعتاد في مسار الحملة الانتخابية.

وفي الوقت نفسه، على الجانب الديمقراطي، هناك علامة مثيرة للقلق بشكل واضح، لم يعد دعم السود واللاتينيين لبايدن أمرًا مؤكدًا.

حقوق الإجهاض والسقوط

وأضافت الصحيفة، أن كبار الديمقراطيين أكدوا أن الحزب سيركز على هجمات الجمهوريين على حقوق الإجهاض، بدءًا من حكم المحكمة العليا في قضية دوبس ضد جاكسون الذي أسقط قضية رو ضد وايد العام الماضي، إلى قضية الميفيبريستون المرتقبة، والحظر الصارم في الولايات الجمهورية، ودعم المرشحين للإجهاض.

وبالنسبة للديمقراطيين، فإن الأمر منطقي من الناحية التكتيكية: فالتهديد الذي تتعرض له الحقوق الإنجابية للمرأة هو قضية نادرة يستطلع الحزب عليها بقوة شديدة، ومن الواضح أنها غذت سلسلة من الانتصارات الانتخابية، حتى في الولايات المحافظة، منذ تسليم دوبس.

ومع ذلك، يدرك ترامب بوضوح أيضًا قوة هذه القضية - في حين يحاول التهرب من المسؤولية عن تعيين ثلاثة قضاة صوتوا لصالح إسقاط رو، بينما حاولت هيلي وديسانتيس تجنب الأسئلة حول سجلاتهما وخططهما بشأن الإجهاض. وأياً كان المرشح الجمهوري، فبوسعهم أن يتوقعوا هجمات لا هوادة فيها.

دعم اوكرانيا واسرائيل

وتقدم الحرب بين إسرائيل وغزة اقتراحاً شيطانياً لبايدن، حول كيفية إرضاء أو مجرد تهدئة اللوبي الإسرائيلي وقطاعات كبيرة من حزبه، وخاصة اليسار والشباب الأكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين.

وتظهر الاحتجاجات المنتشرة ضد القصف الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية خطر الانفصال عن القاعدة.

وفي الوقت نفسه، شهدت جلسة استماع أخيرة في الكابيتول هيل، إعلان الجمهوريين انتصارًا سياسيًا باستقالة رئيس جامعة بنسلفانيا بسبب معاداة السامية المزعومة وسط احتجاجات طلابية من أجل الحقوق الفلسطينية.

وفي أماكن أخرى، يواصل بايدن قيادة تحالف عالمي لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن الجمهوريين الذين يسعون إلى إصلاحات صارمة في مجال الهجرة يعرقلون المزيد من التمويل الأمريكي، ويحرص بعضهم على التخلي عن كييف تمامًا.