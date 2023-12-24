محلل سياسى: غزة ستسقط بايدن فى الانتخابات الأمريكية المقبلة

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأرميكي جو بايدن، وفقًا لحالته الصحية والتصريحات التي أطلقها واعتذر عنها البيت الأبيض مؤخرًا، ومن ضمنها تصريحه الأخير حول عدم مطالبته بوقف القتال في غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البيت الأبيض تحدث عن وقف العمليات العسكرية قبل نهاية العام الجاري ويدرس نهاية حكم نتنياهو كما أنه على اتصال بالمعارضة الإسرائيلية، وهذا لا يتفق مع تصريحات بايدن أمام الصحفيين، مشيرًا إلى أنه يرى تصريحه بأنه زلة من زلات بايدن.

وأكد أن بايدن أرسل مؤخرًا مسئول الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل لتحديد وقت إنهاء العملية العسكرية خلال شهر، ولكن نتنياهو قال إنه يحتاج لشهرين، وهذا يدل على أن الفترة التي طلبت منه كانت أقل.

بايدن فقد الكثير من أصوات الشباب

وتابع، أن بايدن فقد الكثير من أصوات الشباب فغزة أسقطت بايدن في الانتخابات الأمريكية والشعب الأمريكي بدأ يتنبأ ويبحث عن حقيقة فلسطين ورواية شكسبير 1918 عندما قال لبطلة القصة "اذهبي حافية لفلسطين"، كما أنهم أدركوا كذب الرواية الإسرائيلية التي تتحدث على أنهم شعب الله المختار وأنه لا يوجد دولة تدعى فلسطين.