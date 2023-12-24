الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار فى غزة

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشا الحملة العسكرية على غزة وأهدافها ومراحلها.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 485 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديًا، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

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