الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه لـ485 عسكريًا منذ بداية الحرب فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 485 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديًا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

 قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف منازل المواطنين في غزة

وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل المواطنين، مساء السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.

الحرب في قطاع غزة العملية البرية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة

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