الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأردنية نداء شرارة تقدم أغنية "كدابين": سجلتها في الجيزة وتطرحها قريبًا

نداء شرارة
نداء شرارة

انتهت المطربة الأردنية نداء شرارة من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "كدابين" حيث تواجدت في مصر مؤخرًا وقامت بتسجيلها في إحدى ستوديوهات الجيزة، وتحمل عدة مفاجآت وتنتمى إلى أغانى الدراما.

"كدابين" تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية وهى من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرحت المطربة الأردنية مؤخرًا أغنية بعنوان "أنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

قبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالى" وهو التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

ونداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

المطربة الاردنية نداء شرارة نداء شرارة كدابين مصطفى شكري خليل وشندي أنت فرحة قالهالى

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