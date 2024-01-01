تقرير: الهزات الارتدادية لزلزال اليابان قد تستمر لشهور طويلة

حذر خبير زلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، من أن الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي ضرب غرب اليابان يوم الاثنين قد تستمر لعدة أشهر.

وقالت سوزان هوغ، إن الأشخاص الذين يعيشون في هذا الجزء من البلاد شعروا بالزلازل من قبل، لكنها تعتقد أن هذا هو "أكبر زلزال على الإطلاق" - وهو ما يعني أن معظم السكان على الأرجح ليس لديهم خبرة في التعامل مع حدث زلزالي بهذا الحجم.

وأضافت:"سيستمر زلزال بهذا الحجم في إحداث هزات ارتدادية، ويمكن أن تحدث بسهولة هزات ارتدادية أكبر من 6 درجات، لذلك سيكون ذلك خطرا في حد ذاته".

الأضرار الجانبية لزلزال اليابان

أدى الزلزال الأولي إلى انهيار المباني وتسبب في حرائق وأدى إلى إصدار إنذارات بحدوث تسونامي في مناطق بعيدة مثل شرق روسيا، مما دفع السكان إلى إصدار أوامر بإخلاء المناطق الساحلية المتضررة في اليابان.

وفي عام 2011، تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة في شرق اليابان في حدوث تسونامي مصحوب بأمواج يبلغ ارتفاعها 30 قدمًا، مما أدى إلى إتلاف العديد من المفاعلات النووية.

وقالت هوغ في هذا الصدد:" نسبيًا، في حين أن خطر حدوث تسونامي بنفس حجم عام 2011 أقل احتمالًا في حالة زلزال يوم الاثنين، إلا أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الساحل الإخلاء".

وجاءت بعض التقارير الأولى من مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا، التي شهدت أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي 1.2 متر (3.9 قدم) حوالي الساعة 4:21 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK.

وأضافت هوغ، أنه في نهاية المطاف، يلعب الموقع دورًا رئيسيًا في مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه الزلزال.