الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال اليابان يُثير المخاوف الروسية من تعرض شرق البلاد لـ تسونامى

تسونامي
تسونامي

أعلنت سلطات مدينتي "فلاديفوستوك وناخودكا" وجزيرة سخالين شرقي روسيا، عن مخاوفها من تداعيات تسونامي في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت غرب اليابان.

وذكر مكتب عمدة فلاديفوستوك، اليوم الإثنين، أن الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى المياه بحاجة ماسة إلى العودة إلى الشاطئ، متوقعًا أن تأتي موجة التسونامي من خليج "أوسوري" بارتفاع الموج 0.3 متر.

ومن جهتها، أفادت إدارة مدينة "ناخودكا" بأن هناك خطرًا محتملًا لحدوث تسونامي، وأطلقت صافرات الإنذار. 

وأكد متخصصون من إدارة الدفاع المدني والطوارئ بمدينة "ناخودكا" أنه لا يوجد خطر على السكان.

بدورها، أصدرت الإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين بيانًا أعلنت فيه عن حالة التأهب لحدوث تسونامي، موضحة أن الأجزاء الساحلية من الساحل الغربي لسخالين قد تتأثر بموجات تسونامي، مضيفة: "لم يتم في الوقت الحالي إطلاق نظام الإنذار، ولم يتم إجلاء السكان، حيث إن ارتفاع الموج المتوقع لا يزيد على 50 سم".

وكانت محافظة "إيشيكاوا" غربي اليابان قد تعرضت لسلسلة من الزلازل، بلغ أخطرها قوة 7.6 ريختر، ووصلت الهزات الأرضية إلى العاصمة طوكيو.

فلاديفوستوك روسيا تسونامي اليابان الزلازل

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