عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

أعلنت الميليشيات المسلحة في العراق، اليوم الإثنين، أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بـ طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية استهدافها قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اعلنت أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

يأتي ذلك في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.