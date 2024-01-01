الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان فى قصف إسرائيلى بدير البلح وسط غزة

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

قتلت القوات الإسرائيلية خلال غارة جوية 4 فلسطينيين فيما جرح عدد آخر، بعد استهدافها منزلًا مأهولًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 وقصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالمدنيين وسوّته بالأرض في مدينة دير البلح؛ ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وجرح 12 آخرين.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ خليل الدقران، إن "ما يزيد على 12 جريحًا نصفهم بحالات خطيرة وصلوا قسم الاستقبال والطوارئ وقد نزفوا الكثير من الدماء، وتقوم الكوادر الطبية وأطباء الجراحة بالمشفى بتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم".

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