زلزال جديد يهز اليابان

أكدت وسائل إعلام يابانية، مساء اليوم الإثنين، وقوع زلزال جديد بمنطقة إيشيكاوا اليابانية.

وافتتحت اليابان العام الجديد، بزلزال قوي، هز وسط البلاد، بقوة 7.4 على مقياس ريختر، ما دفع السلطات لإطلاق تحذير من موجات "تسونامي" عاتية، قد ترتفع إلى 3 أمتار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وأظهرت فيديوهات، انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، "لحظات الرعب" عند ضرب الزلزال مناطق وأماكن مختلفة من البلاد.