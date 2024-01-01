الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن الأسباب الحقيقية وراء آلام الظهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعاني الكثير منا من جميع الأعمار من آلام الظهر، وهي غير مريحة وتتداخل مع الأنشطة اليومية، يعتمد العثور على الراحة على تحديد الأسباب الكامنة ووضع حلول عملية، بغض النظر عن المصدر الإجهاد أو التوتر أو الإصابة، ويرصد الدستور في السطور التالي أبرز الأسباب وراء آلام الظهر.

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أسباب آلام الظهر


تقول جامعة هارفارد، إن العديد من الحالات يمكن أن تسبب آلام الظهر، بما في ذلك العضلات المتوترة أو المتشنجة، والتوتر، والأقراص التالفة، والصدمات الناجمة عن السقوط أو الكسور. يمكن أن تنتج آلام الظهر أيضًا عن مشاكل هيكلية مثل هشاشة العظام، ومشاكل الكلى، وعرق النسا، والتهاب المفاصل، والانحناء غير المعتاد في العمود الفقري، وتمزق أو انتفاخ الأقراص، والالتهابات، ويمكن أن تنتج آلام الظهر المستمرة أيضًا عن الأنشطة اليومية، والوضعية والحركة السيئة، وبعض الحالات الطبية مثل القوباء المنطقية، ومتلازمة ذيل الفرس، وسرطان العمود الفقري، والالتهابات، واضطرابات النوم.

 

العلاجات


تشكل التمارين الرياضية أساس علاج آلام الظهر المزمنة. يمكن أن تساعد التمارين المخصصة تحت إشراف الطبيب والمعالج الطبيعي للعمود الفقري في تقوية العمود الفقري واستقراره. تعد تمارين تقوية الجذع، وتمارين المرونة، وإعادة التدريب على وضعية الجسم، والتمارين الهوائية مكونات أساسية في روتين التمارين الشخصية.
وفي الحالات التي يكون فيها مصدر الألم معروفًا، يمكن أن توفر العلاجات المعتمدة على الحقن مثل حقن نقطة الزناد وحقن الستيرويد فوق الجافية وإحصار الأعصاب الراحة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين التحكم في الألم وتعزيز المشاركة في الأنشطة اللطيفة المنتظمة مثل العلاج الطبيعي والتمارين المنزلية.


الأنظمة الغذائية


بعض الأنظمة الغذائية، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والسكريات المكررة والأطعمة المصنعة، يمكن أن تكون التهابية وتساهم في آلام الظهر المزمنة. قد تساعد استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتقييم نظامك الغذائي وتعديله في إدارة آلام الظهر. يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن يعادل طولك أمرًا ضروريًا أيضًا لتقليل الضغط الشوكي.

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