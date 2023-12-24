أجرى عملية في الظهر.. السعودية تفتقد حارس مرماها في كأس آسيا للإصابة

تلقى المنتخب السعودي ضربة قوية قبل أيام من بطولة آسيا، بغياب حارس مرمى الأخضر الأول محمد العويس عن البطولة للإصابة.

وأجرى العويس عملية جراحية ناجحة في الظهر، سيغيب على أثرها لمدة لا تقل عن شهرين بعد إصابته مع الهلال في الدوري.

وأجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اتصالًا هاتفيًا بلاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال محمد العويس بعدما خضع لعملية جراحية في جمهورية فرنسا بنجاح، وتمنى المسحل خلال اتصاله بالعويس الشفاء والعودة سريعًا إلى المستطيل الأخضر.

معاناة من إصابة في الظهر

وعانى العويس من إصابة في الظهر بعد انطلاق الموسم الجاري، تسببت في ابتعاده عن كثير من مباريات الزعيم في دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا.

وخلال الموسم الحالي 2023-24، حافظ العويس على نظافة شباكه 5 مرات، خلال 6 مباريات رسمية خاضها مع ناديه الهلال والمنتخب السعودي.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات تايلاند، وقرغيزستان وعمان.