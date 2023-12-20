الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا لكأس آسيا

السومة
السومة

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن قائمة منتخب سوريا الأولية المشاركة في كأس آسيا والتي شهدت غياب قائد المنتخب عمر السومة.

وأورد الاتحاد السوري لكرة القدم قائمة من 33 لاعبًا مشيرًا إلى أنّ القائمة سيتم اختصارها إلى 26 لاعبًا للمشاركة في كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر في الثاني عشر الشهر المقبل.

وقرّر الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاد عمر السومة لاعب العربي القطري وأحد أبرز نجوم الكرة السورية في العقد الفائت.

وشهدت القائمة تواجد بابلو صباغ المهاجم الكولومبي من أصول سورية والذي قرر تمثيل نسور قاسيون مؤخرًا، وكذلك خليل إلياس الناشط في الدوري الأرجنتيني الممتاز وأيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد الأول.

وضمّت القائمة عمر خريبين المتألق في الدوري الإماراتي وعلاء الدين دالي الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري العراقي مؤخرًا.

وجاء منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

 

 

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