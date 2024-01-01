بوتين: لن نتراجع عن أهدافنا فى أوكرانيا.. ونريد السلام لكن بشروطنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تريد القتال "إلى الأبد" في أوكرانيا، ولكنها لن تتخلى عن مواقعها ومستعدة للسلام بشروطها فقط.

وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين، خلال زيارته لمستشفى عسكري، إنه راض عن الأداء العسكري الروسي في أوكرانيا، حيث إنها تمتلك المبادرة الاستراتيجية على الجبهة، بينما يتضاءل (الخصم) تدريجيًا.

وقال بوتين: "نحن أيضًا نريد إنهاء الصراع، في أقرب وقت ممكن"، ولكن "بشروطنا فقط". ولم يشر الرئيس الروسي إلى ماهية الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل السلام.

ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، زادت ثقة الكرملين وسط الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم لأوكرانيا، وهو ما تسبب في إيقاف المساعدات للحكومة في كييف. وأطلقت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو لم يسفر سوى عن مكاسب صغيرة وتحاول القوات الروسية حاليًا التقدم في دونيتسك وخاركيف الواقعتين في شرق أوكرانيا.

كان بوتين قد صرح مرارًا بأنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاحتفاظ بشبه جزيرة القرم ومناطق أوكرانيا أخرى.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ديسمبر عام 2022 عن صيغة سلام من عشر نقاط رفضتها روسيا.

وتتضمن الخطة من بين بنود أخرى، سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها، والعدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا، وتأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كل الأطراف المعنية.