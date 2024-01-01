الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"كتائب القسام" تعلن استهدافها 3 جنود إسرائيليين شمال خان يونس

القسام
القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها تمكنوا من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأكدت الحركة عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، اليوم الإثنين، أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة مقتله.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام عن تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أن عناصرها يهاجمون تجمعًا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

وقالت إن عناصرها استهدفوا 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح، مشيرة إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل وإصابة عناصر قوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم بأحد المنازل داخل مخيم البريج.

وأوضحت أن عناصرها نصبوا كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.

وذكرت أن عناصرها باغتوا القوة الإسرائيلية بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، فور دخول الجنود إلى المنزل للاستراحة، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح، وانسحاب عناصر المقاومة إلى قواعدهم بسلام.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة 41 جنديًا في معارك غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 2234 جنديًا، بينهم 355 بجروح خطيرة، منذ بداية الحرب على غزة.

القسام كتائب القسام خانيونس جندي إسرائيلي الاحتلال

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