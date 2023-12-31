الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسماء أولاد 2024

طفل
طفل

يبحث الكثير من الأباء والأمهات على محركات الإنترنت عن أشهر أسماء أولاد 2024 وأجددهم، تلجأ الكثير من الأسر إلى إختيار الأسماء العربية ذات معنى وقيمة، المقتبسة من القرآن الكريم لما بها من معاني عظيمة.

وإليكم قائمة أسماء أولاد 2024 بمناسية العام الجديد لإختيار أسم مناسب لمولودك، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

 قائمة أسماء أولاد 2024

  • 1 - عمر
    اسم ولد مشهور ويعني الحياة وسمى العرب المولود بهذا الاسم أملًا بأن يعيش عمر طويل.
     
  • 2 - عصام

اسم عربي الأصل ويعني العهد وصلة الرحم ورباط كل شيء ووثاقه، كما تعني صفة عصامي الشخص الذي يعتمد على ذاته.
 

 قائمة أسماء أولاد 2024
  • 3 - عيسى

اسم السيد المسيح عيسى بن مريم ويعني الإسم الإبل البيض مع القليل من اللون الأشقر.
 

  • 4 - عابد

اسم أولاد عربي يعني المتعبد لله، ومعنى العبادة هو الطاعة والانقياد والخضوع.
 

للمنتظرين مولود جديد.. أسماء ولاد مميزة للعام الجديد 2024

  • 5 - عدي

اسم مذكر عربي وهو اسم أولاد مشتق من الفعل عدا الذي يعني جرى وركض.

  • 6 - داني

اسم مذكر عربي الأصل بصيغة اسم الفاعل ويعني القريب. الاسم مشتق من الفعل يدنو الذي يعني قرّب من الشيء أو مال ناحيته.
 

  • 7 - دياب
    اسم أولاد عربي وهو جمع كلمة ذئب، نوع من أنواع الحيوانات المفترسة المشهورة في الثقافة العربية.
أسماء أولاد 2024

  •  
  • 8 - داوود
    وهو اسم من أسماء الأنبياء في جميع الأديان السماوية مع اختلاف طريقة النطق ويعني الاسم الشخص المحبوب.
     
  • 9 - دالي
    أصل الاسم عربي هو الشخص الذي يدلل ويعامل الآخرين برفق أو يدلو برأيه كذلك.
أسماء أولاد 2024
  • 10 - زاد
    اسمع عربي مميز وسلس في النطق ويعني الزيادة أو الإكثار من الشيء ويدل على الكرم والعطاء.
     
  • 11 - زايد
    اسم أولاد عربي أصله كلمة زائد وهو من أجمل وأفخم الأسماء التي تطلق على الذكور في منطقة الخليج، ومعناه من يعطي بكرم.
     
  • 12 - زاهر
    أصل الاسم عربي ويعني المُشرق والصافي الذي يتميز بوجهه الأبيض الذي يميل إلى الحمرة ويعني كذلك الحسن من الشجر أو النبات الذي طلع زهره.

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