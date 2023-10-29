الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أسماء بنات جديدة 2024.. أسماء الأولاد من القرآن والسنة

أسماء بنات
أسماء بنات

زاد البحث عن أسماء بنات جديدة 2024 من قبل السيدات التي تنتظر مولودتها الجديدة خلال العام المقبل حيث تتميز الأناث بالعديد من الصفات مثل الرقة واللطف والروح الجميلة لذلك لابد من أن تتصف أسمها بهذه المواصفات التي ستلزمها طوال حياتها.

أسماء بنات جديدة 2024

تتفرغ الكثيرات من الأمهات لإعداد دليل شامل لاختيار أسماء بنات جديدة 2024 التي يرغبون في تسمية أبنائهم بها ويفضل أن تتميز بأنها تكون أسماء نادرة وسهلة النطق وحلوة ولها معني جميل وخفيف فضلا عن كونه اسم فخم ولعل أبرزها ما يلي:-

  • اسم أسيل ومعناه الناعم الرقيق.
  • اسم أفنان ومعناه الشجر المثمر.
  • اسم أحلام ومعناه الأماني والطموحات.
  • اسم آيه ومعناه المعجزة.
  • اسم بدور ومعناه القمر.
  • اسم تقي ومعناه الورع.
  • اسم حور ومعناه نساء الجنة.
  • اسم داليا ومعناه الزهرة البيضاء.
  • اسم رحاب ومعناه السعة.
  • اسم سارة ومعناه الأميرة.
  • اسم سدر ومعناه شجر النبق.
  • اسم عائشة ومعناه المحبوبة.
  • اسم غادة ومعناه الفتاة الجميلة.
  • اسم هبه ومعناه العطاء.
  • اسم ندى ومعناه قطرات الماء.
  • اسم فرح  ومعناه السعادة.
  • اسم شهد ومعناه العسل.
  • اسم يمنى ومعناه اليمن.

أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حق التسمية للمولود ثابت للأب لا للأم لأن الطفل ينسب لأبيه والأب له القوامة على الطفل وعلى زوجته (الأم) ولكن من مكارم الأخلاق أن يشارك الزوج زوجته في اختيار اسم المولود تحقيقا للمود والرحمة والاحسان بين الزوجين والذي حث عليه ديننا الحنيف.

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أسماء الأولاد من القرآن

هناك العديد من الأسماء التي ورد في القرآن الكريم ويفضل الكثير من المنتظرين طفل (ذكر او أنثى) خلال العام المقبل 2024 أن يطلعوا عليها للاختيار منها وهي كما يلي:-

  • عاصم.
  • ثمود.
  • يحي.
  • زكريا.
  • يوسف.
  • مريم.
  • محمود.
  • جبريل.
  • ضحى.
  • سجدة.
  • آلاء.
  • دانية.
  • حياة.
  • تقوى.
  • دعاء.
  • رغدة.
  • مكة.
  • مروة.
  • صفاء.
  • نجوى.
  • أبرار.

 

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  • ياقوت.
  • بروج.
  • فرح.
  • يمنى.
  • عيسى.
  • موسى.
  • محمد.
  • أحمد.
  • لوط.
  • ياسين.
  • أدم.
  • صالح.
  • شعيب.
  • إدريس.

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