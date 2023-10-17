الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسماء علاء الدين: "جروبات الماميز" تسوّق لأشياء بعيدة عن احتياجات أبنائنا

الروائية أسماء علاء
الروائية أسماء علاء الدين

قالت الروائية أسماء علاء الدين، إن ثمة صعوبات للتعلم لدى الأطفال علينا تجاوزها بتعزيز علاقتهم بالتعليم عبر فتح قنوات إيجابية لاستقطاب الطفل ودعمه من خلال تقديم الهدايا حتى لو كانت بسيطة وتكون غايتها تحفيزية.

أضافت أسماء أن أولى الخطوات لتجاوز صعوبات التعلم هى الحالة النفسية للأسرة كلما كانت هذه الأسرة أكثر هدوءًا وتفاهمًا كلما كان الأطفال أسوياء نفسيًا. 

أسرار جديدة وصادمة.. هل حاول موشيه ديان الانتحار بعد نصر أكتوبر؟

أشارت إلى أن الأم عليها مسؤولية كبيرة في بناء الأسرة، وعليها أن تأخذ مساحة للراحة النفسية التي تتمثل في الخروج للتنزه أو الذهاب للسينما أو المسرح وغيرها، حتى يمكن أن تواصل دورها بشكل فعال، وعلى الأمهات أن تلبي احتياجات أبنائها، حتى تحافظ على صحته النفسية: "جروبات الماميز على سبيل المثال غالبًا ما تسوق لأشياء ليس لها علاقة وغير ضرورية باحتياجات أبنائنا".

ولفتت الروائية إلى أن العواطف والمشاعر الإنسانية تظهر بشكل مبكر عند الأطفال، وعلى الأمهات أن يتفهمن مشاعر الأطفال ومفاهيمهم عن الحب لم تتعد خطوط المحبة الإنسانية، وعلينا أن ندعم أطفالنا نفسيًا.

txt

استشارى نفسى يكشف عوامل تؤدى لتفكير طلاب الثانوية فى الانتحار

وعن كتابها قبل الانتحار بدقائق قالت أسماء: فكرة كتاب قبل الانتحار بدقائق جاءت قبل عامين من الآن، وذلك نتيجة جلسة مطولة مع أحد الأشخاص الذين كانوا يعاني من محاولات متكررة من الانتحار، وكان سؤالي الأول له بماذا تفكر قبل الانتحار بدقائق، ومن هنا جاءت فكرة الانتحار.

أما عن الانتحار في مرحلة المراهقة فهذا يأتي نتيجة طريق طويل من الخوف يعيشها الأبناء داخل الوسط الأسرى، وعلى أي شخص يعيش حالة مشاعر إيذاء للنفس، عليه التوجه لطبيب نفسي، لافتة إلى أنه يمكن تجاوز فكرة الانتحار بالعمل والعلاقات الاجتماعية الإيجابية.

أسماء علاء الدين الروائية أسماء علاء الدين الانتحار صعوبات للتعلم صعوبات للتعلم لدى الأطفال جروبات الماميز الانتحار في مرحلة المراهقة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

محمود محيى الدين: زيارة وزير الخارجية الأمريكى لإسرائيل "فضيحة"

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

زيادة 12 ضعفًا.. كم يبلغ عدد سكان إسرائيل فى 2023؟

روسيا تدخل على الخط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

هل يمكن استضافة 2.5 مليون فلسطينى من غزة فى مصر؟.. وزير الخارجية يجيب