الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى نفسى يكشف عوامل تؤدى لتفكير طلاب الثانوية فى الانتحار

احتواء الأبناء بعد
احتواء الأبناء بعد نتيجة الثانوية العامة

قال د.جمال فرويز، الاستشاري النفسي، إن هناك شخصية يطلق عليها الشخصية العصابية وهذه الشخصية بها نسبة التوتر مرتفعة عصبية شديدة، عدم القدرة على التحكم في الانفعالات، لهذا عندما تتعرض هذه الشخصيات لصدمات ما في حياتهم أول ما يفكروا فيه هو الانتحار.

التفكير في الانتحار

وأكد فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية النهار، أنه إذا تم إنقاذ هذه الشخصية من الانتحار بعد أزمة ما، فلا نضمن بعد التعرض لأزمة أخرى ألا يكرر نفس الأمر مرة أخرى.

 احتواء الأبناء 

وتابع "على أولياء الأمور احتواء الأبناء بعد نتيجة الثانوية العامة قدر الإمكان، وذلك لأن هؤلاء الأبناء مراهقين ولا نضمن رد فعل الأبناء عند التعنيف أو التعرض لصدمة ما، لذا يجب توخي الحذر".

واستطرد "الدولة المصرية قامت بافتتاح عدد لا بأس به من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية، لذا أصبح أمام أولياء الأمور والطلاب الكثير من الاختيارات التي تواكب سوق العمل، لذا لا يجب التوقف عن كليات القمة والاعتقاد بأن الحياة توقفت".

جمال فرويز استشاري الطب النفسي التفكير بالانتحار اخر النهار النهار

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