أسماء بنات راقية ومعانيها 2024 | أجمل أسماء بنات مميزة

يتزايد معدل البحث فى الساعات الأخيرة عن أجمل أسماء للبنات فى 2024 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

أسماء بنات 2024

هناك العديد من الأسماء التى يتداولها المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعى كأسماء جديدة للبنات مواليد 2024 وهى كالتالى .

أسيل ويعنى الناعم الرقيق

أفنان .. ويعنى الأشجار المثمرة

أحلام .. ويعنى الآمال والطموحات

آية .. ويعنى المعجزة5

بدور ويعنى القمر

بيان ويعنى الوضوح

تقى ويعنى الورع

حور ويعنى نساء الجنة

داليا ويعنى الزهرة البيضاء

رغد ويعنى الراحة

رحاب ويعنى السعة

سارة ويعنى الأميرة

سدرة ويعنى شجرة النبق

شهد ويعنى العسل

عائشة ويعنى المحبوبة

غادة ويعنى الفتاة الجميلة

فاطمة ويعنى الفتاة الرقيقة

فرح ويعنى السعادة

لجين ويعنى اللؤلؤة

أسماء بنات 2024 ومعانيها

ميار ويعنى الجميلة

ندى ويعنى قطرات الماء

نور ويعنى الضوء

هبة ويعنى العطاء

ياسمين ويعنى الزهرة البيضاء

يمنى ويعنى اليمين

تاليا: يعني نور الجنة.

ميسون: يعني ذات الوجه الأحمر.

حسناء: يعني المرأة شديدة الحسن والجمال والبهاء.

فطيمة: يعني تصغير لفاطمة.

جميلة: يعني الفاتنة أو حسنة المظهر.

هدى: يعني الاستقامة والالتزام.

إيمان: يعني الاعتقاد بالشيء.

رانيا: يعنى طبع.

ياسمين: يعني زهرة عطرية معروفة.

سحر: يعني ما قبل طلوع الفجر ومنه السحور.

أشرقت: يعني أضاءت وهو مشتق من شروق.

أسماء بنات جديدة 2024

براعم: يعني زهر الشجرة قبل التفتح والغصن الطري.

بديعة: يعني الجميلة والمبتدعة.

بدر الدجى: يعني قمر الظلام.

بتلاء: يعني عزيمة لا ترد.

بنان: يعني الرائحة وكذلك يطلق على أطراف الأصابع.

برلنتي: نوع من الألماس.

تاليا: يعني المزهرة، وهي الشابة النضرة الفتيّة.

تالية: يعني تلاوة وقراءة القرآن الكريم.

تسنيم: يعني نهر في الجنة.

تارا: يعني تارا النجمة.

تاج: يعني التاج الذي يتم وضعه على رأس الملك.

تارة: يعني مرّة واحدة.

تارينا: يعني صوت الرعد.

تارلا: يعني الفتاة المتألقة التي تشع بريقاً ويطلق كذلك على عسل النحل.

تارين: يعني صوت الرعد.

تالان: يعني الجبين والمخلب.

جنة: يعني الرياض والبساتين المليئة بالورود.

جويرية: يعني المرأة الفتية واسم أحد زوجات الرسول.

جمانة: يعني اللؤلؤة الصغيرة أو اللؤلؤ الأبيض أو مقدمة السفينة.

جوان: يعني نهر في الجنة.

جيهان: يعني الدنيا العالم.

إمامة: يعني اقتداء الناس وهو من الأسماء العربية الأصيلة.

أشواق: يعني نزوع النفس إلى الشيء.

أديبة: يعني الفتاة ذات أدب وكمال وعواطف نبيلة.

إباء: يعني الأنفة والامتناع والترفع والضيم ورفض المذلة.

ابتهاج: يعني البهجة أي السرور والفرح.

ابتسام: يعني التبسم من غير صوت.

ابتهال: يعني دعاء وتضرع.

بانة: يعني الفتاة الناعمة، جميلة القد والقوام، وهي مشتقة من البان وهو من أنواع الشجر.

إبراق: يعني حدوث البرق والضوء الشديد واللمعان في السماء.

بيسان: يعني مدينة بيسان الفلسطينية وهي من أقدم مدن فلسطين التاريخية.