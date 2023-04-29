السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسماء أولاد 2023|محمد وعيسي ويوسف وبلال.. إليك القائمة

أسماء أولاد وبنات
أسماء أولاد وبنات

هناك العديد من الأشخاص تفضل تسمية الأولاد باسم في القرآن لذا نوضح خلال السطور التالية أسماء أولاد من القرآن.

«زينة الحياة الدنيا».. أسماء أولاد وبنات 2023 من القرآن

أجدد قائمة أسماء أولاد 2023 فريدة من نوعها

أسماء أولاد 2023

وهناك العديد من أسماء الأولاد التي ذكرت في القرآن، وهذه الأسماء هي:

ـ اسم محمد.

ـ اسم أحمد.

ـ اسم عيسى.

ـ اسم إبراهيم.

ـ اسم يونس.

ـ اسم يس.

ـ اسم يوسف.

ـ اسم طه.

ـ اسم أيوب.

ـ اسم داوود.

ـ اسم موسى.

 

ـ اسم نوح.

 

ـ اسم هود.

 

ـ اسم إسماعيل.

 

ـ اسم هارون.

 

ـ اسم إدريس.

 

ـ اسم رزق.

 

ـ اسم زكريا.

 

ـ اسم رمضان.

 

ـ اسم ريان.

ـ اسم نذير.

 

ـ اسم رحيم.

 

ـ اسم مالك.

 

ـ اسم مؤمن.

 

ـ اسم يحيى.

 

ـ اسم صالح.

 

ـ اسم نجم.

 

ـ اسم إلياس.

 

ـ اسم منير.

 

ـ اسم معمر.

 

ـ اسم سليمان.

 

ـ اسم سليم.

 

 

ـ اسم عبدالله.

 

ـ اسم عابد.

 

ـ اسم نور.

 

ـ اسم رضوان.

 

ـ اسم آدم.

 

ـ اسم أنس.

 

ـ اسم إيلاف.

 

ـ اسم تائب.

 

ـ اسم حامد.

 

ـ اسم صابر.

 

ـ اسم بشر.

 

ـ اسم جواد.

 

ـ اسم إحسان.

 

ـ اسم عبد الرحمن.

 

ـ اسم عبد العزيز.

 

ـ اسم عبد الكريم.

 

ـ اسم عبد الرحيم.

 

ـ اسم مصطفى.

 

ـ اسم محمود.

 

ـ اسم تقي الدين.

 

ـ اسم حذيفة.

 

ـ اسم عبادة.

 

ـ اسم إسلام.

 

ـ اسم حمزة.

 

ـ اسم صفوان.

 

ـ اسم مصعب.

 

ـ اسم سفيان.

 

ـ اسم بلال.

 

ـ اسم عمر.

 

ـ اسم علي.

 

ـ اسم أبو بكر.

 

ـ اسم طلحة.

 

ـ اسم عبيدة.

 

ـ اسم عوف.

 

ـ اسم حجاج.

 

ـ اسم الحارث.

 

ـ اسم أنس.

 

ـ اسم أسامة.

 

ـ اسم زيد.

 

ـ اسم زياد.

 

ـ اسم هاشم.

 

ـ اسم قاسم.

 

ـ اسم سليم.

 

ـ اسم معاوية.

 

ـ اسم عثمان.

 

ـ اسم جعفر.

ـ اسم عمار.

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