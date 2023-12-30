للمنتظرين مولود جديد.. أسماء ولاد مميزة للعام الجديد 2024

أسماء ولاد مميزة للعام الجديد 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها فى الأيام القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسماء أولاد 2024

محمد، وهو اسم سيدنا مرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين لذا له الصدارة بين أسماء الولاد كل عام وفى كل زمن وفى كل عصر ويعنى الخصال الحميدة.

أيان، وهو اسم عربي معناه السؤال عن الوقت"متى " كما جاء في الآية الكريمة "يسألونك عن الساعة أيان مرساها.

آرام، معناه الهدوء والراحة.

زين، معناه الحسن والجمال.

كنان، معناه الغطاء أو الستر أو الوقاية.

سامر، معناه المتحدث مع جماعة في الليل.

آيلان، وهو من أسماء أولاد وكذلك أسماء بنات، وله عدة معاني منها الشخص المجتهد.

كادي، يمكن التسمية به للأولاد وكذلك البنات، ويشير إلى أحد أنواع الأشجار ذات الرائحة الطيبة.

جوان، اسم مذكر فارسي معناه الفتى اليافع.

عمران، اسم عربي مذكر معناه البنيان الذي يعمر به البلد.

يزن، وهو مشتق من الميزان ويوحي العدل والمساواة.

صفوان، ومعناه الصخر الأملس الصافي.

سليم، اسم علم مذكر ينطق بفتح السين، ويشير إلى الشخص المعافي.

يامن، واحد من أرق أسماء أولاد 2024، ومعناه الميمون المبارك.

سديم، من أسماء أولاد جديدة وله معاني متعددة، منها الضباب الخفيف، أو النجو البعيدة.

بدر، ويعنى القمر المكتمل والمضيء.

باسل: معناه الشجاع.

قصي: معناه النسب البعيد.

نائل: معناه السخاء والعطاء.

هارون: معناه الجبل، ويقال أيضا القط أو الهر.

داني: معناه القريب.

مروان: معناه الحجارة الصلبة.

هادي: معناه الواعظ أو المرشد.

زيدان: مثنى زيد ومعناه الخير والبركة.

جاسم: معناه الضخامة أو القوة والشجاعة.

مهند: اسم من أسماء السيوف.

حبيب: وهو الشخص المحبوب.

زهير: معناه الشجر المتفتح.

غياث: مشتق من الغيث أي المطر والرزق.

آسر: معناه الفتى المقدام.

إياد: معناه القوة وأيضا الجهة اليسرى واليمنى من الجيش.

أنس: مشتق من الأنس والاطمئنان.

جاد: يعني اسم جاد الكرم والسخاء.

آدم يعني السُّمْرَة في الإنسان وآدم الإنسان الأول وهو نبي ذُكر في القرآن الكريم.

كنان يعني الغطاء أو الستر أو الوقاية.

سامر يعني المتحدث مع جماعة في الليل.

صفوان يعني الصخر الأملس الصافي.