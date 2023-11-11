السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خير الأسماء ما عبِّد وحمِّد.. أسماء أولاد من القرآن الكريم 2023

أولاد
أولاد

يبحث العديد من الأمهات والحوامل المنتظرين طفل ذكر الأيام المقبلة عن أسماء أولاد من القرآن الكريم لعام 2023، حيث يوجد في كتاب الله عز وجل أسماء الأنبياء بأكملها، ومن بين هذه الأسماء اسم محمد الذي يظهر كاملًا في سورة القرآن، بالإضافة إلى سورة إبراهيم، وسورة يونس، وسورة يوسف، وسورة يس، وغيرها من أسماء الأولاد التي ذُكرت في القرآن.

أسماء الأولاد من القرآن الكريم 2023

 ونستعرض  معكم في السطور التالية قائمة كبيرة من أسماء الأولاد من القرآن والجنة، بالإضافة إلى أسماء الأنبياء والصحابة. ونود أن نذكركم بأن أفضل الأسماء هي التي تحتوي على معانٍ للعبودية لله وخير الأسماء ما حُمد وعُبد، فاختيار هذه الأسماء سيكون جميلًا بالتأكيد للمواليد الذكور.

 أسماء أولاد وردت في القرآن الكريم 

 أسماء أولاد من القرآن  

  • محمد.
  • أحمد.
  • عيسى.
  • إبراهيم.
  • يونس.
  • يس.
  • يوسف.
  • طه.
  • أيوب.
  • داوود.
  • رمضان.
  • نذير.
  • رحيم.
  • مالك.

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  • مؤمن.
  • يحيي.
  • صالح.
  • نجم.
  • إلياس.
  • منير.
  • معمر.
  • سليمان.
  • موسى.
  • نوح.
  • هود.
  • إسماعيل.
  • هارون.
  • إدريس.
  • زكريا.
  • رزق.

أسماء أولاد من التراث الإسلامي 2023

تتنوع أسماء الأولاد الإسلامية لعام 2023 بمعانيها الجميلة وصفاتها الرائعة، حيث تشمل أسماء الصحابة الكرام. ومن بين هذه الأسماء التي تناسب المواليد الذكور في العصر الحالي، يمكن ذكر:

 

- الأسماء المضافة إلى الله عز وجل.

- مصطفى.

- محمود.

- تقي الدين.

- حذيفة.

- عبادة.

- إسلام.

- حمزة.

- صفوان.

- مصعب.

- سفيان.

- عبد الرحمن.

- عبد العزيز.

- عبد الكريم.

- عبد الرحيم.

- بلال.

- عمر.

- علي.

- أبو بكر.

- طلحة.

- عبيدة.

- عوف.

- حجاج.

- الحارث.

- أنس.

- أسامة.

- زيد.

- زياد.

- هاشم.

- قاسم.

- سليم.

- معاوية.

- عثمان.

- جعفر.

- عمار.

أسماء أولاد بمعان دينية 2023

ستجد هنا قائمة بأسماء أولاد 2023 التي تشير في معانيها أو صفاتها إلى الجنة، وذلك للاختيار من بينها كأسماء المواليد الذكور، وتشمل القائمة الأسماء التالية: ريان، عبد الله، عابد، نور، رضوان، آدم، وأنس.

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