ارتفع معدل البحث عن سؤال أسماء أولاد 2023 على محركات بحث "جوجل"، حيث تعد الأسماء المأخوذة من القرآن الكريم من أجمل الأسماء التي يمكن اختيارها للأولاد، فالقرآن الكريم مصدر الهداية والإرشاد للإنسانية، ويحتوي على العديد من الأسماء الجميلة التي تحمل معانٍ وقيمًا روحية عظيمة.

أسماء أولاد 2023 من القرآن الكريم مميزة

وتتنوع هذه الأسماء بين الأسماء الشخصية والأسماء العامة، وتشمل أسماء الأنبياء والصحابة والملائكة والأسماء التي تدل على صفات إلهية، وتتميز هذه الأسماء بالبساطة والجمال والتفاؤل، ما يجعلها خيارًا شائعًا للأهل في اختيار أسماء أولادهم.

ونتيجة لذلك يستعرض "الدستور" بعض الأسماء المأخوذة من القرآن الكريم والتي يمكن اختيارها للأولاد، مع توضيح المعاني والقيم التي تحملها هذه الأسماء.

الأسماء المأخوذة من القرآن الكريم

آدم

يعني "الإنسان"، وهو اسم أول البشر وأبو البشرية.

نوح

يعني "الراحة" أو "السكينة"، وهو اسم النبي نوح الذي بنى السفينة ونجا من الطوفان.

أسماء أولاد 2023 من القرآن الكريم

إبراهيم

يعني "الأب المؤمن"، وهو اسم النبي إبراهيم الذي يعتبر أبا للأديان السماوية الثلاث.

إسماعيل

يعني "الله سمع"، وهو اسم النبي إسماعيل ابن إبراهيم.

يوسف

يعني "الجمال" أو "الحسن"، وهو اسم النبي يوسف الذي كان لديه جمال خلاب وتعرض للظلم والبلاء قبل أن يصبح ملكًا.

موسى

يعني "المستخدم" أو "المُولَد"، وهو اسم النبي موسى الذي تولى قيادة بني إسرائيل وأُلقِيَ عليه الوحي.

عيسى

يعني "الخلاص" أو "الإنقاذ"، وهو اسم النبي عيسى المسيح، وفقًا للإسلام هو نبي ورسول من بني إسرائيل.

محمد

يعني "المُحَمَّد" أو "المُثْنَى"، وهو اسم خاتم الأنبياء والرسل، نبي الإسلام ورسول الله.

يحيى

يعني "الحياة"، وهو اسم النبي يحيى ابن زكريا الذي كان يدعو الناس إلى الله ويتحدث مع الملائكة.

زكريا

يعني "ذكر الله"، وهو اسم النبي زكريا الذي دعا الله لإعطاء له ولزوجته طفلًا في كبرهما.

يونس

يعني "الحمامة"، وهو اسم النبي يونس الذي عاش في بطن الحوت لثلاثة أيام.

إدريس

يعني "المعلم" أو "الأستاذ"، وهو اسم النبي إدريس الذي كان حكيمًا ومعلمًا للناس.

لقمان

يعني "الحكيم"، وهو اسم رجل حكيم ذكر في القرآن الكريم وقيل إنه أبو لقمان الذي كان حكيمًا وفيلسوفًا.

طارق

يعني "النجم الصباح"، وهو اسم النجم المشهور في السماء والذي ذُكِر في سورة الطارق في القرآن الكريم.

جبريل

يعني "عبد الله"، وهو اسم الملاك جبريل الذي كان يُوصِّلُ رسائل الله إلى الأنبياء.

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