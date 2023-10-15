الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: الاحتلال يستهدف أطفال غزة بالصواريخ

غزة
غزة

تحدث الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، عن الإخلاء القسري لقاطني قطاع غزة، معلقًا “ الاحتلال يستهدف أطفال غزة بالصواريخ”.

ما يحدث فى قطاع غزة من تهجير وتدمير هو صفة سوداء فى التاريخ البشرى

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة من تهجير وتدمير هي صفة سوداء في التاريخ البشري، باستمرار فشل المجتمع المدني والأمم المتحدة ودول العالم لإجبار دولة الاحتلال للتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، ووقف جريمة الإبادة المستمرة بحق المدنيين والتدمير المتعمد لتحويل قطاع غزة لمنطقة منكوبة.

 جيش الاحتلال يشن مزيدًا من الغارات على المدنيين والأحياء

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يشن مزيدا من الغارات على المدنيين والأحياء السكنية في قطاع غزة، فيما تم إجلاء ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون و350 ألف فلسطيني وتركهم بلا "مياه وكهرباء واتصال وإنترنت ودواء ووقود” بالإضافة إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية.

واختتم عبدالعاطي: هناك مَن هجروا قسرا عبر تهديدهم وقصف الأحياء فوق رءوسهم وارتكاب مجازر بحق العائلات وتم رصد 123 عائلة توفت بالكامل، مطالبا بفتح ممرات آمنة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.

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