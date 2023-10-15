القاهرة الإخبارية: الاحتلال وجّه رسائل لمستشفيات غزة بالإخلاء الفورى

تحدثت ولاء السلامين عن آخر قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على قطاع غزة في اليوم التاسع.

لا أماكن تكفى لاستقبال نازحين جدد فى جنوب القطاع

وقالت موفدة فضائية “القاهرة الإخبارية”، إنه لا أماكن تكفي لاستقبال نازحين جدد في جنوب القطاع، كما أن هناك عائلات كثيرة لا تتحمل تكلفة النزوح باتجاه جنوب القطاع.

وأكدت أن منطقتي شمال وشرق قطاع غزة خاليتان الآن تقريبا من السكان، فالاحتلال مستمر بقصف غزة في عدة أماكن ولا يهدأ أبدا ليلًا نهارًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال وجه رسائل إلى بعض مستشفيات غزة بالإخلاء الفوري.

وتتصاعد الرشقات الصاروخية لليوم التاسع للتصعيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وأدت حتى اللحظة ارتفاع ضحايا عدوان على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2329 شهيدًا و9024 مصابًا معظمهم من الأطفال والنساء منذ بداية الحرب على القطاع.