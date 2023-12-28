أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء

تقدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالتهنئة للفائزين من أبناء المحافظة في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ- 2024م.

وقال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تقدم 190 شخصًا من الجمعيات الأهلية في محافظة شمال سيناء للحج لهذا العام، أسفرت القرعة العلنية عن فوز 41 شخصًا منهم بتأشيرة حج، من بينهم 23 مواطنًا من مدينة العريش، 12 مواطنًا بمدينة الشيخ زويد، 2 مواطن من مدينة رفح، 4 مواطنين من مدينة بئر العبد، وأسفرت أيضا القرعة عن عدد 15 مواطن احتياطي.

وأضاف غيط، أن تكلفة الحج هذا العام ثلاث مستويات: المستوى الأول 235000 جنيه، المستوى الثاني 168000 جنيه، المستوى الثالث 151000 جنيه، والمستويات الثلاثة أسعارها غير شاملة قيمة تذكرة الطيران.

وعلى الفائزين سرعة التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء لإنهاء الإجراءات اللازمة بداية من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

وكانت الدكتورة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، شهدت اليوم الخميس، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ- 2024م، بمقر وزارة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج قد أعلنت اليوم الخميس، أسماء الفائزين في قرعة حجاج الجمعيات الأهلية، ويكثر التساؤل عن رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات ٢٠٢٤ والأوراق اللازمة، وذلك لاختيار عدد 7500 حاج من كافة حجاج الجمعيات الأهلية من بينهم عدد 23400 متقدم، في مسرح وزارة التضامن بالعجوزة، بموسم حج 1445هـ- 2024م.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار المستويات الثلاثة الخاصة في الجمعيات الأهلية، والتي تتمثل في مستوى أول 5 نجوم في ساحة الحرمين، والمستوى الاقتصادي الأول يكون مع فندق سيفصله عن الحرم المكي حوالي 800 متر والحرم النبوي 300 متر، والمستوى الاقتصادي الثاني يكون مع فندق يبعد عن الحرم المكي يكون بحد أقصى 1500 متر وعن الحرم النبوي حوالي 300 متر.

أسماء الفائزين بقرعة الحج