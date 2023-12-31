الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى المصرى 2024 بعد مباريات اليوم.. زد فى الصدارة

الدورى المصرى
الدورى المصرى

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد مباريات اليوم والتي افتتحت الجولة 11 والتي تخوضها الفرق خلال اليوم ويوم الإثنين فيما تؤجل أربع مباريات وتستمر الفرق في المنافسة لتحسين موقعها في ترتيب الدوري المصري 2024.

 

ترتيب الدوري المصري 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1زد105411611+519
2إنبي116141511+419
3بيراميدز8521129+317
4طلائع الجيش11524119+217
5سموحة104421010016
6الاتحاد84311310+315
7المصري85031013-315
8الأهلي6420124+814
9سيراميكا كليوباترا9423159+614
10الجونة93421210+213
11فيوتشر841397+213
12الزمالك83231410+411
13بلدية المحلة102441218-610
14البنك الأهلي113081517-29
15الإسماعيلي9216913-47
16المقاولون العرب101451218-67
17الداخلية10145414-107
18فاركو10127917-85

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ترتيب الدوري المصري 

ويتصدر فريق زد ترتيب الدوري المصري 2024 بعد مباريات اليوم برصيد 19 نقطة من 10 مباريات خاضهم فيما يأتي فريق انبي في المركز الثاني متساويا في النقاط مع فريق زد فيما خاض الأخير 11 مباراة.

 

ويأتي فريق النادي الأهلي كأقل الفرق خوضا للمباريات برصيد 6 مباريات حيث تأجلت له 5 مباريات حتى الأن نظرا لإنشغاله في خوض مبارياته في بطولة دوري أبطال افريقيا وكأس العالم للأندية.

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