ترتيب الدورى المصرى 2024 بعد مباريات اليوم.. زد فى الصدارة

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد مباريات اليوم والتي افتتحت الجولة 11 والتي تخوضها الفرق خلال اليوم ويوم الإثنين فيما تؤجل أربع مباريات وتستمر الفرق في المنافسة لتحسين موقعها في ترتيب الدوري المصري 2024.

ترتيب الدوري المصري 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 زد 10 5 4 1 16 11 +5 19 2 إنبي 11 6 1 4 15 11 +4 19 3 بيراميدز 8 5 2 1 12 9 +3 17 4 طلائع الجيش 11 5 2 4 11 9 +2 17 5 سموحة 10 4 4 2 10 10 0 16 6 الاتحاد 8 4 3 1 13 10 +3 15 7 المصري 8 5 0 3 10 13 -3 15 8 الأهلي 6 4 2 0 12 4 +8 14 9 سيراميكا كليوباترا 9 4 2 3 15 9 +6 14 10 الجونة 9 3 4 2 12 10 +2 13 11 فيوتشر 8 4 1 3 9 7 +2 13 12 الزمالك 8 3 2 3 14 10 +4 11 13 بلدية المحلة 10 2 4 4 12 18 -6 10 14 البنك الأهلي 11 3 0 8 15 17 -2 9 15 الإسماعيلي 9 2 1 6 9 13 -4 7 16 المقاولون العرب 10 1 4 5 12 18 -6 7 17 الداخلية 10 1 4 5 4 14 -10 7 18 فاركو 10 1 2 7 9 17 -8 5

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق زد ترتيب الدوري المصري 2024 بعد مباريات اليوم برصيد 19 نقطة من 10 مباريات خاضهم فيما يأتي فريق انبي في المركز الثاني متساويا في النقاط مع فريق زد فيما خاض الأخير 11 مباراة.

ويأتي فريق النادي الأهلي كأقل الفرق خوضا للمباريات برصيد 6 مباريات حيث تأجلت له 5 مباريات حتى الأن نظرا لإنشغاله في خوض مبارياته في بطولة دوري أبطال افريقيا وكأس العالم للأندية.