محمود قاعود يقود البنك الأهلى للفوز بثلاثية على حساب المقاولون فى دورى نايل

حقق فريق البنك الأهلي الفوز بتيجة 3-1 على حساب المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وقاد محمود قاعود صاحب الأهداف الثلاثة فريق البنك الأهلي لفوز مستحق على حساب ذئاب الجبل.

وأحرز قاعود أهداف البنك الأهلي في الدقيقة 58 و62 و59 بينما أحرز للمقاولون العرب هدفه الوحيد محمد سالم في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيد إلى 9 نقاط يحتل بهم المركز التاسع في جدول الدورى الممتاز

بعد أن لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثلاثة وتلقى الخسارة في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفًا.

وفى المقابل تراجع المقاولون للمركز الرابع عشر في جدول الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 10 مباريات، حقق فوزًا وحيدًا وأربعة تعادلات، وخسر5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي

وكان طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة دوري نايل.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل.

خط الدفاع.. أيمن أشرف، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني.

خط الوسط.. سيرجى اكا، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو.

خط الهجوم.. كريم بامبو.

بينما تضم قائمة البدلاء كلا من:

أحمد صبحي، محمد فتحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، عماد فتحى، أمير مدحت، محمد هلال، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم تشكيلة الذئاب الاساسية للقاء البنك، والتى ستقام على ستاد السلام.

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي:

في حراسة المرمى عامر عامر.

خط الدفاع: أمير عابد وعماد الدين ابو بكر واحمد شيمي ولؤي وائل.

خط الوسط: محمد مجلي وجوزيف اوشايا وعماد ميهوب وعبد الرحمن جبنة.

خط الهجوم: أمادو أنياص ومحمد سالم.